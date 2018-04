Viele von uns kennen es: Die Steuererklärung könnte schon längst fertig sein. Die Garage nach dem Winter endlich aufgeräumt. Und wenn man die Wintersachen wegräumt, könnte man auch endlich gleich ein paar Dinge aussortieren, das wollte man schon letztes Jahr tun. Aufschieben geht sogar beim Hobby: Eigentlich sollte man wenigstens diese Woche die Vokabeln für den Sprachkurs üben, oder?

Aber noch sind die unangenehmen Dinge nicht getan. Die Sonne lockt und es gibt viele andere Gründe. Viele. Wirklich!

Irgendwann schafft man es dann ja doch; spätestens, wenn der Zeitdruck sehr groß ist, erledigt man das Unbequeme. Man hätte sich allerdings viel schlechtes Gewissen und Stress sparen können, wäre man gleich drangegangen. Meist stellt man nämlich nachher fest, dass der schwierigste Teil der Arbeit eigentlich war, sie so lang vor sich herzuschieben. Es hätte weniger Kraft gekostet, es gleich zu erledigen.

Und trotzdem passiert es immer wieder: Die Schuhe brauchen seit Tagen eine gründliche Reinigung, der Rasenmäher ein neues Schneidwerk und man sollte endlich die Vorsorgeuntersuchung angehen.

Wer wirklich mutig ist, der wagt sich an die ungeliebte Aufgabe diesmal sofort heran. Konstruiert keine kunstvollen Ausreden. Stattdessen zu beginnen ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich überwindet, sich gar selbst überrascht: Wenn man wirklich mutig ist, fängt man einfach gleich an.

Bei mir hat es gerade geklappt – die Kolumne ist fertig.

Riki Ritter-Börner | zVg

