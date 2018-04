Jetzt öffnen wieder die Freibäder und an den heißen Frühlingstagen locken Seen, Bäche und Flüsse mit ihrem kühlen Nass. Viele Erwachsene können nicht schwimmen oder nur ein bisschen oder fühlen sich unsicher in tiefem Wasser. Schwimmen ist eine komplexe Technik. Doch man kann es in jedem Alter lernen, oder neu und besser lernen, damit man sich sicher fühlt. Ausgebildete Schwimmtrainer kennen Tricks und Hilfsmittel, damit man schwimmen lernt oder sicherer wird oder eine andere Schwimmlage lernt. Dafür ist es nie zu spät!

Einer der Tricks: in Rückenlage im Wasser „schweben“. Einfach ausprobieren!

Schwimmen können und Spaß daran haben sollte in jeder Familie ein Erziehungsziel sein. Kinder lernen es am besten ab etwa fünf Jahren. Gemeinsam im Wasser spielen, tauchen, Ball spielen macht einfach Spaß.

Wichtig sind ein paar Grundregeln: Nie mit vollem Bauch ins Wasser gehen. Den Körper langsam abkühlen statt erhitzt reinspringen. Vor dem Springen immer sicherstellen, dass das Wasser tief genug ist, besonders vor einem Kopfsprung. Und dass die Bahn wirklich frei ist. Viele Menschen haben sich in diesen Situationen schon verletzt!

Am Wasser müssen wir alle aufmerksam sein. Schauen, dass kein Kind hineinfällt (so gut können Eltern gar nicht aufpassen!). Dass nicht jemand plötzlich in den Fluten versinkt, weil der Kreislauf nicht mitmacht. Und schnell helfen, wenn man was sieht.

Dann können wir alle das Wasser genießen.

Riki Ritter-Börner | zVg

Niederösterreicher können das Gesundheitsmagazin des Landes Niederösterreich Gesund & Leben kostenlos abonnieren:

01/96 11 000-0,

abo@gesundundleben.at

www.gesundundleben.at