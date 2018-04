Na, sind die Osterhasen schon aufgegessen? Liegen noch Marzipan- und Nougat-Eier herum? Wie ging es Ihnen nach den Zuckerschocks der Feiertage? Erst zufrieden, dann müde, und dann die nächste Süßigkeit? Keine Sorge, das ist völlig normal.

Wir wissen es: Zu viel Zucker ist ungesund. Und zu viel ist es bei den Meisten von uns. 50 Gramm pro Tag sind genug, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Das sind zwölfeinhalb Würferl Zucker. Das Problem: Zucker ist nicht nur im Zucker, sondern auch im Fruchtsaft, im Smoothy, im Fruchtjoghurt, im Müsli, in der Pizza, im Ketchup und im Balsamico-Essig. Schauen Sie einmal auf die Zutatenlisten: Zucker versteckt sich unter den verschiedensten Namen wie Glukose- oder Fruktosesirup, Melasse, Maltodextrin oder Dextrose.

Wer viel Zucker isst, ist öfter hungrig. Süße Speisen bewirken, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet, um den verdauten Zucker aus dem Blutkreislauf in die Körperzellen zu transportieren, wo er Energie liefert. Zu viel Zucker stresst die Bauchspeicheldrüse und schädigt sie. Diabetes kann so entstehen.

Was tun? Hinschauen hilft. Wissen, was man zu sich nimmt. Gesüßte Limonaden nicht als Durstlöscher verwenden. Fruchtsäfte kräftig mit Wasser verdünnen. Obst in Maßen essen. Kaffee nicht mehr süßen. Dunkle Schokolade vorziehen. Und wenn man schon nascht, dann gleich nach dem Essen. Und dann ist Schluss. Das hilft dem Körper beim Gesundbleiben.

Riki Ritter-Börner | zVg

