Man muss sie nicht kühl stellen oder warmhalten, sie braucht weder Luft noch Wasser und Nadeln verliert sie auch keine: die Kultur ist ein pflegeleichtes Weihnachtsgeschenk. Und das gibt’s in NÖs Kulturhäusern auch in letzter Minute.

Zum Beispiel: im Abo. Gleich zwei weihnachtliche Abonnement-Packerl hat man im St. Pöltner Landestheater geschnürt. Das eine mit goldenen Sternen. Das andere mit silbernen Bändern. Vier Mal Theater, darunter Becketts „Warten auf Godot“ aus Hamburg als Österreich-Premiere, steckt im ersten Packerl, drei Mal Theater, darunter die Uraufführung der „Eroberung des goldenen Apfels“, steckt im zweiten. Und 20 bzw. 15 Prozent Ermäßigung und Programmhefte als Zuckerl obendrauf stecken in beiden ( www.landestheater.net ).

Im St. Pöltner Festspielhaus gibt’s zwar keine Weihnachtsabos (die Abos laufen dort alle schon seit Herbst), dafür aber Wahlabos mit 10 Prozent Ermäßigung ab drei und 20 Prozent ab sechs Veranstaltungen. Und davon gibt’s im neuen Jahr jede Menge zum Aussuchen – etwa Sidi Larbi Cherkaouis Rückkehr auf die Tanzbühne mit „Fractus V“, Johan Ingers Tanzadaption von „Carmen“, Australiens Ausnahmezirkus C!RCA oder Amerikas Star-Pianist Chick Corea ( www.festspielhaus.at ).

Kartenbüro sogar noch am 24. Dezember geöffnet

Und in der St. Pöltner Bühne im Hof gibt’s 2017 noch mehr „Junges & Saugutes“, so auch die gleichnamige Newcomer-Schiene. Und das erstmals auch im Abo. Mit dabei: Sigrid Spörk, Madame Baheux, Blonder Engel, RaDeschnig oder Lisa Eckhart. Mehr als drei sind um zehn Prozent günstiger, und Jugendliche zahlen sowieso nur die Hälfte ( www.buehneimhof.at ).

Alle drei St. Pöltner Bühnen sind übrigens im gemeinsamen Kartenbüro am St. Pöltner Rathausplatz zum Kaufen (und Verschenken) zu haben. Und das hat sogar noch am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr geöffnet – und hält am Weihnachtstag ebenso wie am Silvestertag für jeden Einkäufer ein süßes Geschenk und einen Gutschein für ein Glas Sekt bereit.

Weihnachtsgeschenke gibt’s aber auch anderswo. Zum Beispiel im Stadttheater Baden . Das hat gerade, mit seinem neuen künstlerischen Leiter, sein nächstes Sommerprogramm vorgestellt. Und das ist auch im (Wahl-)Abo zu haben, und zwar schon ab zwei Produktionen. Am Programm: Offenbachs „Orpheus“, Lehárs „Zarewitsch“ und Luther Davis’ „Grand Hotel“. Und für die ersten 500, die Gutscheine im Wert von 100 Euro kaufen, gibt’s als Geschenk „Die gold’ne Meisterin“ zum Wiedersehen und -hören ( www.buehnebaden.at ).

Gutscheine, noch besser: Vorverkaufskarten sind auch für viele andere von Niederösterreichs Sommertheater n schon zu haben – vom Filmhof in Asparn an der Zaya bis zum Schlosshof in Weitra, Frühbucherbonus inklusive. Karten, Abos und mehr hat auch das Musikfestival Grafenegg , das 2017 zum elften Mal Park und Schloss bespielt, im Angebot. Darunter ein ganz spezielles, „klangvolles“ Geschenkpaket. Das ist einmal mit drei Orchesterkonzerten zwischen März und Mai mit NÖs Tonkünstlerorchester gefüllt, einmal mit drei Kammerkonzerten im Mai. Zum Orchesterpaket gibt’s eine Haydn-CD geschenkt ( www.grafenegg.com ).

Und wer statt Karten doch lieber Bilder unter den Baum legt, der ist in der Gugginger Galerie genau richtig. Dort sind neben den Hausers und den Tschirtnern, die gerade ausgestellt werden („...mit strich und farbe“) auch Weihnachtssterne, Weihnachtsengel und Weihnachtsbäume zu erwerben, von Oswald Tschirtners „Großem Engel“ um 15.000 Euro bis zu Franz Kernbeis’ „Christbaum“ um 715 Euro ( www.gugging.org ).