Niederösterreich ist nach Wien und knapp vor Oberösterreich das Bundesland mit den zweitmeisten Medizinern, die eine Berufsberechtigung als Notfallarzt haben. Das zeigt jetzt eine Aufstellung von Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die der NÖN vorliegt. 1872 Personen haben demnach in Niederösterreich eine aktive Berufsberechtigung als Notfallarzt, wie die Ressortchefin unter Berufung auf Daten der österreichischen Ärztekammer und der Landesärztekammern erläutert. 16 davon sind „Leitende Notärzte“.

Nur in Wien gibt es mehr Notärzte

Nur in Wien gibt es noch mehr aktive Notärzte – nämlich 2550, wie die Auflistung der Gesundheitsministerin zeigt, die sie in der Antwort auf eine Anfrage des grünen Bundesrates David Stögmüller veröffentlicht hat. In Oberösterreich, das den dritten Platz einnimmt, sind 1729 berufsberechtigte Notärzte und Notärztinnen registriert. In Tirol haben zwar 1509 Mediziner den Notarzt-Lehrgang absolviert. Gut die Hälfte, nämlich 777, sind auch als aktiv berufsberechtigte Notfallmediziner tätig.

Für Gesundheitsministerin Hartinger-Klein hat sich das Sanitätergesetz grundsätzlich bewährt. Es sei damit auch gelungen, damit auch beide Formen der Ausübung dieses Berufs – in ehrenamtlicher oder beruflicher Art – zu erfassen, teilte sie in ihrer Antwort an Stögmüller mit.

Es sei aber nach Beschlüssen der Gesundheitsreferenten der Bundesländer und gemäß Regierungsabkommen eine Evaluierung des Sanitätergesetzes notwendig, erklärte die FPÖ-Ressortchefin. Eine Auftaktveranstaltung dazu ist laut Gesundheitsministerin in der zweiten Jahreshälfte des heurigen Jahres vorgesehen.

Für 7000 Personen wurden 2015 zum Rettungssanitäter ausgebildet

Die aktuellsten Absolventenzahlen stammen aus den Jahren 2015 sowie 2014. Demnach wurden 2015 insgesamt 6919 Personen zum Rettungssanitäter ausgebildet. 2014 waren es 6266. 411 Personen haben 2015 die Ausbildung zum Notfallarzt absolviert, 2014 waren es 421.

In Summe 437 Personen machten im Jahr 2015 eine Ausbildung in allgemeinen Notfallkompetenzen, 26 in besonderen Notfallkompetenzen. Schließlich absolvierten laut Auskunft der Ministerin, die sich dabei auf Daten der Statistik Austria beruft, 539 Personen die Berufsmodul für Sanitäter.