Die Finanzierung der Krankenanstalten zählt seit Beginn des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) 1997 zu dessen Hauptaufgaben. Dazu kommen die Planung, Steuerung und Qualitätssicherung des NÖ Gesundheitssystems. Unter anderem wurden seitdem alle Krankenhäuser in NÖ in Landeshand übernommen, EU-Projekte gestartet … Rund 30 Milliarden Euro sind seit 1997 in die Gesundheit der Niederösterreicher investiert worden.

NÖGUS-Vorsitzender Ludwig Schleritzko: „Unser Ziel ist es, allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern auch in Zukunft einen Zugang zu medizinischen Top-Leistungen nahe ihrem Wohnort anzubieten.“ Dazu braucht es aber Maßnahmen.

Ein Punkt ist etwa die Entlastung der Spitalsambulanzen. Hier sind die Patienten mehr geworden, obwohl rund zwei Drittel vom Haus- und Facharzt oftmals rascher und wohnortnäher versorgt werden könnten. Hilfreich sein kann hier die Gesundheitshotline 1450, bei der jeder nachfragen kann, wo er sich mit seinem aktuellen Gesundheitspro-blem hinwenden soll.

Um den niedergelassenen Bereich anziehender zu gestalten, braucht es zudem eine Attraktivierung des Kassensystems, bessere Arbeitsbedingungen für Ärzte und eine rasche Umsetzung der Gesundheitszentren, so der Finanzlandesrat. Von diesen sollen in NÖ 14 bis 2021 entstehen. Was die Qualitätssicherung betrifft, spricht sich Schleritzko für eine bundesweite, unabhängige Qualitätssicherung aus, die auch den niedergelassenen Bereich umfasst. Eine Rolle dabei spielt auch die Lehrpraxis, die in der aktuellen Ärzteausbildung vorgesehen, aber noch nicht finanziert ist. Land, Bund, Sozialversicherung wollen einen Teil übernehmen. Mit den Ärzten laufen Gespräche.

Wesentlich für die Zukunft der Versorgung ist auch, dass die Menschen immer älter werden. Gesundheitsvorsorge, wie von der Initiative „Tut gut!“, kann hier künftige Reparaturmedizin vermeiden.