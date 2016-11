Es war eine Zerreißprobe für Gumpoldskirchen: Freitagabend mussten sich die Musikmittelschule Gumpoldskirchen und die Gumpoldskirchner Spatzen im Finale der Großen Chance der Chöre um den Einzug in die Endrunde battlen. Ein 90-sekündiges, spannungsgeladenes Speedvoting später stand fest: Die Spatzen sind weiter.

Tosender Applaus im Studio auf der einen Seite, Enttäuschung bei den Schülerinnen und Schülern und deren Fangemeinde auf der anderen Seite. Doch Chorleiter Günther Morhaupt ist „wahnsinnig stolz. Niemand hat es uns zugetraut, wir selbst haben zu Beginn nicht wirklich daran geglaubt und jetzt schafften wir es als einzige Pflichtschule ins Finale“.

Mit einem Wienerlied-Medley sangen sich die Spatzen bis unter die Top drei, schlussendlich ging der Sieg jedoch an die Sängerrunde Pöllau. „Wir sind bis in die Endrunde gekommen, und das ist etwas Großartiges!“, ist die Freude von Chorleiterin Elisabeth Ziegler groß. „Auch wenn man uns in der Musikszene schon kennt, diese breite Bühnenwirkung wie hier haben wir noch nicht erlebt. Es ist fast so, als ob die Spatzen aus ihrem Dornröschenschlaf wachgeküsst wurden und jetzt ganz Österreich auf uns schaut.“