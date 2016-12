"Wenn es Weihnacht wird ist die Welt mit sich im Reinen." - Sir Kristian Goldmund Aumann



Immer wieder haben die Dichter das Geheimnis der stillsten Zeit im Jahr aus dem Geist ihrer Zeit mit neuen Augen gesehen. Immer wieder haben sie die Gefühle und Gedanken, die die jährliche Feier von Christi Geburt begleiten, in Geschichten und in Versen niedergeschrieben. Manches davon ist für uns von der Kindheit her untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden, manche Strophe und manche Wendung duftet für uns wie Zimtgebäck und schmeckt wie Lebkuchen. Dies Wohlvertraute soll der Zuhörer wieder finden. Viele Texte, vor allem von Autoren unseres Jahrhunderts, werden unbekannt sein und überraschen. Dort findet sich auch manchmal nachdenkliche Überlegung und manche Kritik an dem, was wir aus Weihnachten gemacht haben. Und die stillste Zeit im Jahr, ist sie uns längst zu laut geworden? Denn ist nicht im Weihnachtsfest immer noch etwas von dem verborgen, was uns – ohne jede Bigotterie – die frommen und Innigen Empfindungen erlaubt? Diese wieder ernst zu nehmen, das steckt wohl – zumindest als Wunsch – hinter jedem Weihnachtsfest.

Mit Texten von Peter Rosegger, Rainer Maria Rilke, Karl Heinrich Waggerl, Detlev von Liliencron, Peter Handke, Ludwig Thoma, Franz Innerhofer, Josef Weinheber, Novalis, Joseph von Eichendorff, Erich Kästner, Bertolt Brecht, Franz Grillparzer, Georg Britting, Norbert C. Kaser, Christian Morgenstern, Heinrich Heine & Sir Kristian Goldmund Aumann.

Im Anschluss signiert Sir Kristian Goldmund Aumann sein Buch "LOVE POEMS".



Ein Funke Weihnacht

Ein Funke Weihnacht wird erhellen dein Herz

wenn in einer kalten und haltlosen Zeit

"Ich verzeihe dir"

vorbehaltlos über deine Lippen

Ein Funke Weihnacht wird erhellen dein Herz

wenn Sanftmut, es, aus deinen Händen

für Menschen ,die dort, schon zu nahe am Abgrund

Ein Funke Weihnacht wird erhellen dein Herz

wenn für immer der Hunger aus den Bäuchen

und kein Kind auf dieser Welt mehr sterben muss

Ein Funke Weihnacht wird erhellen dein Herz

wenn ein Lächeln dem Traurigen lebensspendender Atem wird

Ein Funke Weihnacht wird erhellen dein Herz

wenn "Augen deines Herzens" du das wahre Weihnachten schenkst

Autor: ©Sir Kristian Goldmund Aumann



Sir Kristian Goldmund Aumann ist Dramatiker, Poet, Drehbuchautor, Filmemacher, Regisseur und Schauspieler – er lebt und arbeitet in St. Andrä-Wördern / NÖ. Nach seiner Ausbildung an der Lee Strassberg School in New York, folgten längerfristige Engagements, am Wiener Burgtheater (Ära Claus Peymann) und am Italienischen Staatstheater. Theaterregiearbeiten, sowie zahlreiche Veröffentlichungen in bedeutenden Lyrik-Anthologien und Zeitschriften. Der Lyrikband »Aus Menschenhand I« ist im Herbst 2011 erschienen. Der Theatermonolog „Der Alptraum des Artisten" ist im „Theater-Stückekatalog 2014" der IG Autorinnen Autoren Österreich erschienen. In den USA sind im Zeitraum 2011 – 2013 acht Poesie-Bücher erschienen. Der neunte Poesie-Band „The Seven Deadly Sins" wurde im Frühjahr 2014 veröffentlicht. Der Prosaband »von dem da in das dort« ist in Arbeit. Das Kinofilmprojekt »The White Hope« (Gesellschaftskritisches Komödiendrama) befindet sich in der Produktionsphase. Sir Kristian Goldmund Aumann ist Mitglied der IG Autorinnen Autoren Österreich.

EINTRITT FREI - FREIE SPENDE

Wann: 17.12.2016 20:00 Uhr



Wo: Kulturhaus Mainstreet Saal, Monsignore Josef Luger Platz ( Kirchenpl. 2), 3423 Sankt Andrä-Wördern