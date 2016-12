Fünf Roma-Familien bauen im Süden der Slowakei Essiggurkerl an und vertreiben diese auch – inzwischen auch an Kunden in Deutschland.

Der Verein „Direkthilfe:Roma“ begann 2008 ursprünglich mit Sachspenden zu helfen. Unter dem Motto „Gib der Armut das Gurkerl“ wird mittlerweile versucht, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Damals habe man mit 800 Gläsern begonnen, sagt der Mödlinger Hannes Giebl, Obmann des Vereins. „Die waren sofort weg.“

Kaum in Pension, dachte der 70-Jährige „irgendwas kann ich schon noch machen“. Nachdem er jahrzehntelang in der Frachtabteilung am Flughafen Schwechat gearbeitet hat, ist er nun in Vereinen tätig. Neben dem Pensionistenverein und dem Kleingartenverein Hernals setzt er sich bei „Help4Ghana“ ein.

Die leuchtenden Kinderaugen seien das Schönste bei der gemeinnützigen Arbeit, so Giebl. Die positiven Seiten überwiegen jedoch nicht immer. Letztes Jahr wurden 19.000 Gurkengläser verkauft, aber durch den Mehraufwand litt auch die Qualität.

Die Gurkerl werden zwar nach wie vor von Roma-Familien angebaut und geerntet, eingelegt werden sie aber in der Firma ILKE Lucenec, wo die Familien auch mitarbeiten können. „Nun sind die Gurkerl nach EU Lebensmittelhygienerecht zertifiziert und wir können sie ohne Qualitätsverlust abgeben“, so Giebl.

Etwa 15.000 Gläser wurden heuer hergestellt. Ziel ist es, dass es künftig wieder mehr werden. „Es geht den Leuten dort jetzt besser. Die ganzen Einnahmen gehen in die Region zurück“, sieht Giebl eines der Ziele des Vereins erreicht. Ehrenamtliche, die unterstützend wirken, suche man natürlich aber immer.

Ist Giebl nicht gemeinnützig tätig, entspannt er gerne bei einer Radtour. Auch mit den sechs Enkeln verbringt er viel Zeit. Das sind aber nicht die einzigen Kinder, die einen hohen Stellenwert bei ihm haben. Dass die Kinder der Roma eine Ausbildung bekommen, sei ihm besonders wichtig. Seine Aufgabe im Verein sei daher eine, „die nie endet“.