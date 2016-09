Hunderte Menschen waren zur Fatima-Feier in Waidhofen an der Ybbs gekommen. Sie alle wollten mit Bischof Alfredo Schäffler zusammentreffen. Dieser war vor 50 Jahren aus seiner Heimatstadt Waidhofen nach Brasilien gezogen, wo er bis zu seinem 75. Geburtstag die Diözese Parnaiba in Brasilien geführt hatte. Im August nahm Papst Franziskus sein altersbedingtes Rücktrittsgesuch an.

Alfredo Schäffler gilt in Brasilien als „Bischof der Armen“. In seiner rund 20.800 Quadratkilometer großen Diözese hatte er eingeführt, dass in den Pfarrstationen täglich Hunderte Straßenkinder versorgt werden.

Möglich war die Hilfe, weil er große Unterstützung aus seiner Ybbstaler Heimat erhielt. Unter der Leitung von Lucia und Franz Höblinger treffen sich mehrmals im Jahr in der Pfarre Waidhofen zahlreiche Helfer, um die sozialen Projekte von Alfredo Schäffler zu unterstützen. Schäffler: „Ich bin auch glaubwürdig bei den armen Menschen gewesen, weil ich durch die Unterstützung aus Österreich konkret helfen konnte.“