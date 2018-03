Die Pflege und Betreuung älterer Menschen wird in Zukunft eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft sein. In Niederösterreich werden derzeit knapp 35.000 Personen zu Hause betreut, 2050 werden es über 70.000 sein. (Quelle: WIFO, Christoph Badelt)

„Der Wunsch von 85% aller Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist es, so lange als möglich zu Hause betreut zu werden“, sagt Landesrätin Barbara Schwarz.

Gesellschaft leisten, spazierengehen, reden

Soziale Alltagsbegleiter unterstützen im Alltag: sie leisten Gesellschaft, hören zu, führen Gespräche und lesen vor. Die Mitarbeiter des Hilfswerks NÖ begleiten bei Spaziergängen, erledigen gemeinsam mit Kunden Besorgungen oder motivieren zu kleinen Unternehmungen im Alltag.

Das Angebot wird vorerst von 1. März bis September 2018 in den 13 Standorten des Hilfswerks Niederösterreich in den Bezirken Lilienfeld, Krems (Stadt und Land), St. Pölten (Stadt und Land) und Tulln angeboten. Die Kosten betragen 9 Euro pro Stunde. Details erhalten interessierte Kunden und Angehörige unter der Telefonnummer 02742 / 249 – 1401 oder per E-Mail an pflegeentwicklung.support@noe.hilfswerk.at.

Am 26. Februar 2018 schlossen 15 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer die Ausbildung zur / zum „Sozialen Alltagsbegleiterin / Sozialen Alltagsbegleiter“ – alle mit sehr gutem Erfolg – ab. Die Motivation der Absolventen, das theoretische und praktische Wissen (die Ausbildung beinhaltet 100 Stunden Theorie und 40 Stunden Praktikum) aus dem Lehrgang anwenden zu können, ist groß.