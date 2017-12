Entsprechende Kälte, Schnee und bereits geöffnete Pisten am Hochkar und Puchberg am Schneeberg. Selten gab es in Niederösterreich schon Anfang Dezember so perfekte Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder.

Eines der Wintersport-Aushängeschilder im heimischen Tourismus hat aber mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen: Die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen stehen ohne Betriebsleiter da. Und ohne die ist kein Liftbetrieb möglich. „Es gibt zwar schon Kandidaten, aber da weiß ich noch nicht, wie die Vorstellungsgespräche verlaufen werden“, so Panhans-Gruppe Chef Viktor Babushchak zur NÖN.

Schon in den letzten Monaten haben die Eigentümer der Bergbahnen, die Panhans Holding Group mit Investoren aus der Ukraine, vorwiegend für negative Schlagzeilen gesorgt. Offenbar fehlt das Geld.

Tragseil repariert – Kassensystem alt

Bei einer Überprüfung sind schwere Mängel an der Seilbahn offensichtlich geworden. Unter anderem musste das Tragseil des Gondelliftes ausgetauscht werden. Zwar wurde der Schaden binnen der von den Behörden angesetzten Frist behoben. Darüber, wer den Austausch finanziert hat, gibt es aber viele Unklarheiten und Spekulationen. Zusätzlich soll auch das Kassensystem Probleme bereiten. Dieses soll so alt sein, dass es nicht mehr den Vorschriften entspreche und eine Inbetriebnahme sogar illegal wäre. Das alles sind wohl auch Gründe, warum sich ein Betriebsleiter so schwer finden lässt. Die ganze Region zittert um den Zauberberg als Tourismusmagnet.

Jetzt will das Land die Notbremse ziehen. Über die NÖ Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG), eine Tochter der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus, soll die Liftgesellschaft gemeinsam mit einem privaten Partner gepachtet und betrieben werden.

Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnengesellschaft bangt um die Saison am Semmering. | NÖ-BGG

„Unser Ziel ist es, dass der Semmering möglichst rasch in die Wintersaison 2017/18 starten kann“, erklärt Jochen Danninger, kaufmännischer Geschäftsführer der ecoplus. Gespräche zwischen dem Land NÖ und den Ukrainern hätte es schon seit längerer Zeit gegeben. „Die Panhans-Gruppe hat bereits selbst Probleme zugegeben “, erklärt Markus Redl, Geschäftsführer der Niederösterreichischen Bergbahnengesellschaft.

Dennoch dürfte ein „Ja“ zum Kooperationsvertrag noch dauern. Wir werden alles prüfen lassen!“, meint Panhans-Gruppe Chef Babushchak. Wann und ob eine Entscheidung fallen wird, wollte er nicht sagen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass das Land hilfreich zur Seite steht. Auch in den Standorten Annaberg, Mönichkirchen, St. Corona am Wechsel, am Hochkar oder am Ötscher betreibt das Land mit der NÖ-BBG die Bergbahnen. Und das reibungslos. In all diesen Skigebieten sowie am Jauerling soll spätestens kommende Woche das Skivergnügen starten. Besonders freut man sich in Lackenhof am Ötscher auf die neue Saison. Dort wird am 5. und 6. Jänner 2018 erstmals der Snowboard-Weltcup Station machen. Am Semmering wäre der Damen-Skiweltcup (zum Glück) erst wieder für den Winter 2018/19 geplant.