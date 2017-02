Jedes Jahr betreuen Hospiz- und Palliativteams rund 5.000 Menschen, die an einer lebenslimitierenden Erkrankung leiden. Darunter auch 109 schwerkranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien.

„Ihnen und ihren Familien bieten wir ein umfassendes Betreuungsnetz, um sie in dieser schweren Lebenszeit bestmöglich zu betreuen, zu entlasten und zu stärken“, so Landeshauptmannstellvertreterin Johann Mikl-Leitner. „Die meisten Familien möchten so viel Zeit wie möglich mit ihrem schwerkranken Kind verbringen. Und letztendlich in Ruhe Abschied nehmen, oft zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung“, erläutert Sonja Thalinger, Geschäftsführerin Landesverband Hospiz NÖ.

„Speziell ausgebildete mobile Teams kommen zu den Familien nach Hause, behandeln Schmerzen, führen Gespräche mit der Familie und unterstützen sie bestmöglich in dieser schwierigen Lebensphase.“ In NÖ gibt es Kinderpalliativbetten am Landesklinikum Mödling, KI-JU-PALL-Teams (Kinderkrankenpfleger und Kinderfachärzte) sowie HoKi NÖ (ehrenamtliche Hospizbegleiter für Kinder).

25 Millionen Euro investieren das Land NÖ und der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds insgesamt für die Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern und Erwachsenen jährlich. Der Vertrag zwischen NÖGUS und Landesverband Hospiz NÖ wurde nun verlängert.