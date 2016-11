Lotto-Jackpot in Wien und Niederösterreich geknackt .

Ein Wiener und ein Niederösterreicher haben am Mittwoch den Jackpot beim Lotto "6 aus 45" geknackt und gewannen jeweils rund 957.000 Euro. Beim Joker gab es keinen Gewinner, somit geht es am Sonntag beim Joker um rund 600.000 Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.