„Das Hilfswerk Niederösterreich hat als Wohlfahrtsverein begonnen und ist heute ein großes Unternehmen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Nach einer intensiven Vorbereitungsphase wird mit der Generalversammlung am 9. Februar 1978 das NÖ Hilfswerk ins Leben gerufen“, verrät dazu www.40jahre.noe.hilfswerk.at.

3.200 Mitarbeiter und 500 Tagesmütter

„Die erste Aufgabe der Sozialstation war der Aufbau der Hauskrankenpflege sowie die Aktivierung der organisierten Nachbarschaftshilfe.“ Seitdem ist viel passiert. Zum Beispiel: „Im Laufe der letzten vier Jahrzehnte hat sich das Hilfswerk zu einem der größten Arbeitgeber in NÖ entwickelt“, so Präsidentin Michaela Hinterholzer. Mit 3.200 Mitarbeitern und 500 Tagesmüttern.

Und: „Das Angebot ist immer größer und breiter geworden“, so Mikl-Leitner. Immerhin habe sich auch die Gesellschaft immer weiterentwickelt. Zum Beispiel auch im Bereich Pflege und Betreuung, wo immer wieder etwas Neues gebraucht wird. Wie etwa Alltagsbegleiter. Sie helfen bei Einkäufen und der Hausarbeit … Der erste Lehrgang schließt in wenigen Tagen ab. In Lilienfeld, Pielachtal, St. Pölten, Neulengbach, Böheimkirchen, Herzogenburg, Krems, Langenlois, Wiental, Tulln, Atzenbrugg, Klosterneuburg und Wagram läuft die Pilotphase. Im September wird evaluiert.