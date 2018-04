Wer seine Gesundheit schätzt, wird tagtäglich für diesen Zustand sehr dankbar sein. Und man kann zusätzlich auch etwas tun, damit es bei einer infektiösen Krankheit wiederum einen Ausweg in bessere Zeiten hinein gibt. Man sollte auf keinen Fall die Gefahr unterschätzen, die darin besteht, dass sich im Organismus ein gerüttelt Maß an Giftstoffen ansammeln kann, die über kurz oder lang großen Schaden verursachen können. Im Löwenzahn finden wir einen guten Gefährten, der uns hilft, den Leib von innen heraus zu reinigen. Gerade jetzt, wo uns die frischen Blätter des Korbblütlers zur Verfügung stehen, dürfen wir daran erinnert werden. Mit einem Tee, der daraus oder aus der getrockneten Droge aufgegossen wird, kommen wir in diesem Ansinnen ein gutes Stück vorwärts. Am besten gießt man sich dreimal am Tag damit eine Tasse Tee auf und trinkt diese schluckweise. Zusätzlich kann man drei Esslöffel voll Selleriesaft einnehmen, der ebenso reinigende Wirkung in sich birgt. Dies alles kann auch als vorbeugende Maßnahme durchgeführt und zum Wohle des Körpers praktiziert werden.

