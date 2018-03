Wie lauten die drei göttlichen Tugenden, die man sehr häufig in der christlichen Kunst sinnbildlich dargestellt sieht? Die Antwort ist sehr einfach: Glaube, Hoffnung und Liebe. Inmitten dieser drei liegt die Hoffnung, die wir ebenfalls mit der Jahreszeit des Frühlings in Verbindung bringen können.

An den Bäumen etwa, die sich jetzt noch recht kahl und blattlos geben, wird sich mit den wärmeren Tagen ein Grünen einstellen, das nicht bloß unseren Augen guttun wird. In den Knospen steckt jetzt bereits die Verheißung für diesen Prozess. Die schnellwüchsigen Pappeln möchte ich gerne in diese Überlegungen mit hineinnehmen. Wie von vielen Bäumen lassen sich auch von ihnen die Knospen nutzen, um für das eigene Wohlbefinden etwas Sinnvolles zu tun.

So nimmt man von den Pappelknospen (frisch oder getrocknet) einen Esslöffel voll und übergießt sie mit einem Viertelliter kochendem Wasser. 15 Minuten ziehen lassen, dann abseihen. In der Früh und am Abend trinkt man davon je eine Schale voll. Dies ist geeignet, um den Stoffwechsel zu fördern und damit neuen Lebensmut und Lebenskraft gerade jetzt im beginnenden Frühling zu tanken.

Kräuterpfarrer Benedikt

