Fährt man mit dem Auto, wird man über den Rundfunk über die jeweilige Verkehrslage im Land informiert. Leider kommt es häufig vor, dass dem normalen Ablauf auf der Straße ein Hindernis in Form eines Unfalls widerstrebt, das sich sehr schnell zu einer Verzögerung für viele auswachsen kann. In den Blutbahnen kann sich Ähnliches vollziehen. Lässt nämlich aufgrund des Alters und in Folge hoher Belastungen die Tüchtigkeit unserer Blutgefäße nach, kann es besonders in den Venen zu Stauungen kommen, die ihrerseits wiederum Entzündungen hervorrufen.

In diesem Fall kann man neben der ärztlichen Behandlung auf das Acker-Stiefmütterchen zurückgreifen. Das getrocknete Kraut dieser wertvollen Heilpflanze wird vorerst einmal zerrieben. Danach gibt man es in ein feinmaschiges Sieb und schüttelt es durch. Von der angefallenen Pflanzensubstanz nimmt man dreimal täglich einen halben Teelöffel voll und mischt ihn mit einem Teelöffel voll Hagebutten-Marmelade ab. Danach einnehmen. Man sollte eine derartige Kur sechs Wochen lang durchführen und dann eine Woche pausieren, um hernach das Ganze zu wiederholen.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

Weitere Infos:

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum

3822 Karlstein/Thaya

02844/7070

info@kraeuterpfarrer.at

www.kraeuterpfarrer.at