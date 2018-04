Wenn man in der Kräuterkunde von den sogenannten Klassikern spricht, landet man sehr schnell beim Salbei (Salvia officinalis). Und dies geschieht nicht zu Unrecht. Denn in diesem wertvollen Lippenblütler begegnet uns ein Heilkraut, das sehr vielen bekannt ist.

Gewiss denkt man bei der Verwendung des Salbeis in erster Linie an Erkältungskrankheiten oder an einen rauen Hals. Doch wäre es zu schade, es damit bewenden zu lassen. In unserem Leib geschieht sehr vieles durch die Tätigkeit der verschiedensten Drüsen von Kopf bis Fuß. Und genau diese stillen Helfer verdienen eine Unterstützung, um eine gute Gesundheit für den gesamten Körper zu gewährleisten.

So ist es ganz gut, eine Zeit lang konsequent zu diesem herben Kraut zu greifen und einmal pro Woche einen sogenannten Salbei-Tag einzulegen. Konkret bedeutet dies, in der Früh, zu Mittag und am Abend je eine Tasse frisch aufgebrühten Salbeitee zu trinken. Dabei sollte man sich nicht scheuen, den Aufguss ungesüßt schluckweise zu trinken. Das benötigt eigentlich gar nicht viel Überwindung.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

