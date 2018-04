Bricht nun im Frühling das neue Grün aus der Erde auf, so darf man ruhig auf die Gewächse blicken, die den Winter über die ganze Zeit durchgehalten haben, ohne ihr Laub zu verlieren. All jene, die so veranlagt sind, stehen zeichenhaft für ein den Tod überdauerndes Leben. Dazu zählt sicher auch der Efeu, dessen Blätter eine variable Form aufweisen. Entlang der Klettertriebe sind sie drei- bis fünfeckig gelappt, an den Blütenästen wiederum sind sie ei-oder rautenförmig ausgebildet.

Die Früchte des Efeus werden von etlichen Vogelarten als Futterquelle geschätzt, die Blüten hingegen von den Bienen. Für uns Menschen empfiehlt es sich, die Heilkraft der Kletterpflanze äußerlich anzuwenden. Für ein Efeu-Bad werden 75 g frische, zerkleinerte Efeublätter in eineinhalb Litern kaltem Wasser zugestellt und zweieinhalb Stunden auf Sparflamme geköchelt. Danach abseihen und ins heiße Badewasser geben.

Das hilft bei Schwielen und Hühneraugen. Darüber hinaus wird die Elastizität der Haut gesteigert, die angesichts der steigenden Temperaturen und des vermehrten Sonnenlichts durchaus einer Unterstützung bedarf.

Kräuterpfarrer Benedikt | zVg

