Die mit Spannung erwartete personelle Weichenstellung über die künftige Führung der Diözese St. Pölten ist erfolgt. Der derzeitige Kärntner Bischof Alois Schwarz wird Klaus Küng als Diözesanbischof nachfolgen. Schon heute, Mittwoch früh, wird die Bestellung des neuen Diözesanbischofs von St. Pölten auf der Tagesordnung der Bundesregierung im Ministerrat stehen, wie das gemäß Konkordat vorgesehen ist. Küng ist seit 2004 schon fast 14 Jahre St. Pöltner Diözesanbischof. Seit seinem Rücktrittsgesuch im September 2015 sind gut zweieinhalb Jahre verstrichen.

Der gebürtige Bregenzer Klaus Küng, der am 17. September 1940 in Bregenz zur Welt kam und in Feldkirch aufgewachsen ist, ist seit Oktober 2004 St. Pöltner Diözesanbischof. Wie im Kirchenrecht vorgesehen hat er zu seinem 75. Geburtstag sein Rücktrittsgesuch im September 2015 gestellt. Im Jänner dieses Jahres hat Küng im Interview mit der NÖN erstmals öffentlich erklärt, dass er noch heuer mit einem Nachfolger rechnet. Es sei „anzunehmen, dass der Wechsel im Verlaufe des Jahres geschehen wird“, hatte er gemeint.

Küng ist 1970 in Madrid zum Priester geweiht worden. Im Jahr 1989 ist er von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Feldkirch bestellt worden, 2004 folgte dann der Wechsel in die niederösterreichische Landeshauptstadt. Der St. Pöltner Diözesanbischof war innerhalb der der österreichischen Bischofskonferenz speziell für Ehe und Familie zuständig.