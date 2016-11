Der Kurs "Kulturelle Vielfalt in den Gemeinden", der vom Integrationsservice der niederösterreichischen Landesakademie entwickelt wurde, ist nun zum 5. Mal durchgeführt worden. Die Gruppe der Teilnehmer kommen aus allen Vierteln Niederösterreichs.

Das Ziel dieses Kurses ist es, Protagonisten des Gemeindelebens durch Wissen, Modelle, Erfahrungen und Reflexionen zu unterstützen und das Zusammenleben in ihrer Gemeinde aktiv mitzugestalten: Die Teilnehmer sind zu einer fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und zur praktischen Umsetzung erster integrationsfördernder Maßnahmen in Gemeinden befähigt und können Lösungsansätze entwickeln, welche die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in einer Gemeinde fördern.

Eine wichtigen Wert hat die Vernetzung der TeilnehmerInnen untereinander, die auch über den Kurs hinaus wirksam sein wird.

Projektbeschreibung

Der Kurs "Kulturelle Vielfalt in den Gemeinden" ist in vier Basismodulen und vier Vertiefungsmodulen gegliedert (mit jeweils unterschiedlichen Themen und methodischen Umsetzungen). Zielgruppe sind Kommunalpolitiker, leitende Mitarbeiter in Gemeinden, (ehrenamtliche) Mitarbeiter und Funktionäre von NGOs sowie am Thema interessierte Personen. Der Kurs wird durchgängig von einer Mitarbeiterin des Integrationsservice geleitet, für die speziellen Themen werden externe Referenten und Trainer engagiert.

Gefördert wurde dieser Kurs durch das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA).