Was macht so ein Landtierarzt? – Viele müssen diesen Beruf mehr als Berufung ausüben als sonst irgendjemand. Sie sind in jeder Situation zur Stelle, helfen und retten Leben. Einer davon ist auch Tierarzt Rainer Giebl, der seine Praxis in Pressbaum hat. ATV begleitet Landtierärzte vier Folgen lang in ihrem Alltag.

Mitten in der ländlichen Idylle beweisen Landtierärzte täglich ihren Mut und ihre Leidenschaft für den Knochenjob, tauschen den weißen Kittel gegen Gummistiefel. Rainer Giebl ist nicht nur Tierarzt mit eigener Praxis, sondern auch Gastprofessor an der landwirtschaftlichen Fachschule im Norbertinum und hat selbst eine Landwirtschaft mit Pferden, Ziegen, Hühnern, Enten und Gänsen.

Freude am Beruf wird vermnittelt

„Der Beruf macht mir Spaß, weil er unmittelbar helfend ist“, sieht Giebl hier seinen Traumberuf. Das ist auch der Grund dafür, warum der Pressbaumer Tierarzt an der Dokusoap teilnimmt. „Mir macht mein Beruf Spaß und ich möchte das auch anderen vermitteln“, so Giebl.

Andere sehnen sich in ihrem Beruf nach Berechenbarkeit und Monotonie, doch das ist nichts für Giebl: „Die unberechenbaren und abwechslungsreichen Tage sind die Vorzüge meines Berufes.“

Sein Einsatzgebiet umfasst den ganzen Wienerwald und auch das Tullnerfeld. Er selbst lebt auf einem kleinen Bauernhof und nimmt sich sozusagen auch Arbeit mit nach Hause. Lieblingstiere hat Giebl dabei aber keine: „Alle Tiere mit denen wir arbeiten, sind meine Lieblingstiere“, schätzt Giebl alle Leberwesen gleichermaßen.

Ausstrahlung

Erste Sendung der vierteiligen Soku-Soap „Landtierärzte“ ist am Mittwoch, dem 4. April, 20.15 Uhr, auf ATV. Wiederholung am Samstag, 7. April, um 17.20 Uhr.