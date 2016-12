Abteilungsleiter Friedrich Krenn tritt in Ruhestand .

Hofrat Dr. Friedrich Krenn, Leiter der Abteilung Landwirtschaftliche Bildung in Niederösterreich, tritt mit dem 1. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 16 Jahren war Dr. Krenn für die Bildungsarbeit an den Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen verantwortlich.