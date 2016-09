Langenzersdorf , VÃ¶sendorf

Seit Jahresbeginn 2015 ist die Diskontmarke Avanti mit ihren Automatentankstellen auf den Parkplätzen der Metro-Großmärkte in Langenzersdorf und Vösendorf vertreten. Anlässlich der 45-Jahr-Feier des Handelsunternehmens profitieren nun auch Avanti-Kunden von einer speziellen Jubiläums-Tankaktion an diesen Tankomat-Stationen: Jeder 45. Autofahrer tankt an den Aktionstagen am 23. und 24. September gratis.

Tormann-Legende Helge Payer als Promi-Tankwart

Außerdem wird der Ex-Nationalteam-Torwart Helge Payer am 23. September an der Avanti-Automatentankstelle in Langenzersdorf von 10 bis 11 Uhr und in Vösendorf von 13 bis 14 Uhr bei der Bedienung der Tankomaten unterstützen und auch für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.

Die Tankaktion zu 45 Jahre Metro findet am 23. und 24. September zwischen 8 und 20 Uhr an folgenden Avanti-Stationen statt:

Langenzersdorf, Wiener Straße 176-196

Vösendorf, Metro Platz 1