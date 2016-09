Was macht meine Gemeinde im Bereich Wasser so einzigartig? Die Einreichung dauert online nur wenige Minuten – das Themenspektrum umfasst Tourismus, Hochwasserschutz, Umweltschutz, Wasserversorgung, Bildung und Erholung. 2015 gewann Lunz am See als erste Gemeinde in Niederösterreich diese Kategorie beim Neptun Wasserpreis.

Kreativität ist übrigens ausdrücklich erwünscht: Besonders originelle Einreichungen werden mit Geldpreisen zu je 500 EUR belohnt. Das Vorschlagen kann sich also gleich doppelt auszahlen!

Jetzt einreichen unter www.wasserpreis.info