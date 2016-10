Doppeljackpot mit drei Millionen Euro am Sonntag .

Bei der Lotto-Ziehung am kommenden Sonntag geht es um einen Doppeljackpot mit rund drei Millionen Euro. Das gaben die Österreichischen Lotterien am Donnerstag bekannt. Bei der Ziehung am Mittwoch gab es bei "6 aus 45" vier Fünfer mit Zusatzzahl als höchste Gewinne.