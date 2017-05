„Die Welt ist dort so anders“, sagt die 20-jährige Lydia Steininger über den Kongo. Die Am-stettnerin hat dort ein Jahr verbracht, um in Volks-, Mittel- und der Berufsschule Englisch und Deutsch zu lehren. Für ihr Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.

Schon vor der Reise hörte Steininger viel über das Land. Doch im Nachhinein sagt sie, dass sie eigentlich kaum eine Vorstellung hatte, wie es wirklich ist: „Die Gerüche, die Hitze, die Eindrücke, so viele Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann.“ Es habe auch lange gedauert, bis sie sich eingewöhnt habe: „Aber es war eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“

Volontariat bewegt

Nach der Volks- und Hauptschule in Amstetten, maturierte Steininger im Stiftsgymnasium Melk. Mit der Organisation „Volontariat bewegt“ – einer Partnerorganisation der Salesianer Don Boscos – verbrachte sie von August 2015 an ein Jahr in Afrika. „Es war mir wichtig, dass es nachhaltig und wertvoll ist, und da habe ich die Kirche als guten Partner empfunden“, so Steininger.

Seit Herbst 2016 studiert sie in Wien Theologie und Vergleichende Literaturwissenschaften. Aber ihr soziales Engagement hat die Amstettnerin deshalb nicht beendet. Als Teil des Bildungsteams der Organisation „Jugend Eine Welt“ gibt sie in Form von Vorträgen und Workshops ihre Erfahrungen weiter. „Erfahrungsberichte helfen, den Horizont zu erweitern und aufzuklären“, sagt Steininger.

Für ihre Rolle als „Vermittlerin zwischen zwei so unterschiedlichen Kulturen“ erhielt sie nun den Papst-Leo-Preis. „Ich sehe es so, dass ich den Preis stellvertretend für so viele andere Volontäre kriege. Ich war ja nicht die Einzige von der Organisation, die weiter sozial tätig ist“, bleibt sie bescheiden.

Ihre Zukunft ist noch ziemlich offen: „Mir ist es weiter ein Anliegen, offen zu sein und bewusst was in eine soziale Richtung zu machen.“ Den Preis sieht sie als Möglichkeit, dass Volontariate mehr in die Öffentlichkeit kommen und so mehr Menschen geholfen wird.