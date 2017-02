Der Rebstock ist eine kultivierte Wuchsform der Weinrebe. Für den 62-jährigen Martin Ganselmaier geht es beim Rebstock aber nicht in erster Linie um den Wein. Er macht aus dem besonderen Material Kunst.

Aufgewachsen ist Ganselmaier in Loidesthal, Teil der Stadtgemeinde Zistersdorf. Dort hatten seine Eltern eine Schmiede. 1970 begann er seine Lehre im elterlichen Betrieb. Neben der Schlosserei war auch die Reparatur von Landmaschinen Teil seiner Arbeit. „Die künstlerische Ader war aber eigentlich immer da. Ich habe immer gern irgendwas aus irgendwas gemacht“, so Ganselmaier.

Aber das, was der Gänserndorfer macht, ist viel mehr als „irgendwas“. Ursprünglich hat er seine künstlerische Laufbahn als Maler gestartet. Um 2000 herum begann er weiterhin unter dem Künstlernamen Dominus Nemo aus Stein und Holz Werke herzustellen. Inzwischen ist er aber auf den Rebstock gekommen. In seinem Atelier in Stillfried, Bezirk Gänserndorf, lagert er im Moment etwa 1.000 Rebstöcke. „Der Rebstock hat schon sehr viel Magisches“, schwärmt Ganselmaier. Bei anderen Materialien habe man als Schaffender ein Bild von dem, was es werden soll. „Beim Rebstock sagt dir der Rebstock, was es wird.“

Neben dem Atelier wohnt Ganselmaier mit seiner Frau. Die beiden schon erwachsenen Kinder sind keine Künstler geworden. „Bei den Enkerl weiß man es noch nicht“, sagt der bald dreifache Opa.

Neben den üblichen Ausstellungen wie den Adventmärkten, können Kunden schon im Frühling direkt ins Atelier kommen. „Ich werde an den Wochenenden regelmäßig offen haben“, so Ganselmaier.

Im Moment ist er mit Kollegen in Kontakt, um Gemeinschaftsprojekte umzusetzen. So könne man die Rebstockwerke etwa mit anderen Materialien wie Glas verbinden. Ganselmaiers Ideen kennen da noch keine Grenzen.