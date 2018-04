„Meinungsführer“ und „unverzichtbar“ – das ist die NÖN nicht nur für ihre Chefredakteure. Das ist die NÖN vor allem für ihre Leser. Und das steht auch in der jüngsten Ausgabe von Österreichs nach wie vor wichtigster Studie in Sachen Mediennutzung, der Media Analyse.

523.000 Leser hat die 2017 in ganz Österreich für die NÖN gezählt, in Prozenten sind das 7,0, gemeinsam mit ihrer Schwesterzeitung, der BVZ, sind es sogar 630.000 (oder 8,5 Prozent Marktanteil).

Platz 1 unter Niederösterreichs Kaufzeitungen

In Niederösterreich lesen 468.000 jede Woche die NÖN, in Prozenten sind das 33,1 – und damit nach wie vor Platz 1 unter Niederösterreichs Kaufzeitungen. Knapp dahinter und noch innerhalb der statistischen Schwankungsbreite: die Krone mit 33,0 Prozent Marktanteil oder 467.000 Lesern in Niederösterreich. Weit abgeschlagen: der Kurier mit 13,7 Prozent, der Standard mit 5,4 und die Presse mit 4,6 Prozent Marktanteil in Niederösterreich.

Damit zeigt die Media Analyse einmal mehr, dass „die NÖN ist in allen Regionen des Landes für die Menschen unverzichtbar ist“, so die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger, für die „dieser Erfolg ohne die vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖN nicht möglich wäre.“

Und NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl ergänzt: „Wenn rund 1,2 Millionen Menschen zumindest gelegentlich zur NÖN greifen, zeigt das wie sehr die Zeitung ihre Funktion für die Leser erfüllt.“ Dabei würden neben der „hohen redaktionellen Qualität“ auch Serviceleistungen wie Ticketshop oder Aboclub zur hohen Beliebtheit beitragen.

Insgesamt wurden für die Media Analyse 2017 zwischen Jänner und Dezember des Vorjahres 15.562 Interviews geführt, 2.446 davon in Niederösterreich (ungewichtet).