„Wir verbringen nicht viel Zeit damit, uns mit unserem Geist vertraut zu machen“, erläuterte Richard Davidson beim Globart-Mindfulness-Forum in Melk. Und das, obwohl heutzutage so viele Informationen auf den Menschen einströmen.

Ganz im Gegenteil: Wenn wir gelangweilt sind, würden wir eher fernsehen, als uns mit uns selbst zu beschäftigen, glaubt er.

Training zum Wohlfühlen

Dabei kann eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Verstand so viel Gutes bringen. Der amerikanische Hirnforscher und Psychologe von der University of Wisconsin-Madison hat sich viel mit Meditation auseinandergesetzt. Ein Ergebnis: „In Studien an Meditierenden konnte ich den Nachweis erbringen, dass geistiges Üben das Aktivitätsmuster im Gehirn so verändern kann, dass Empathie, Mitgefühl, Optimismus und persönliches Wohlgefühl gestärkt werden“, schreibt er etwa in seinem Buch „Warum regst du dich so auf?“.

Wohlbefinden kann man also trainieren. Etwa durch Meditation. Meditieren, so erwähnte er auch beim Globart-Mindfulness-Forum, bedeutet auch „sich vertraut machen“. Es sei ein Prozess, sich mit seinem Geist vertraut zu machen. Dabei spielt der Körper eine wichtige Rolle.

Und: Vieles könne beim Achtsamsein, Wahrnehmen und Bewusstwerden unterstützen. Werde aufmerksam auf Geräusche! Beachte Gerüche! Nimm alles wahr, was hier ist! Was passiert in diesem Moment? „Der aktuelle Moment ist das, was wir haben.“ Er glaubt: „Wir alle teilen den gleichen Wunsch: glücklich zu sein und frei von Leid.“ Und: „Wenn wir unserem Geist mehr Aufmerksamkeit schenken, werden wir mehr wertschätzen, wie reich und kreativ er ist.“