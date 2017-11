In den 1980er-Jahren ging die Forschung davon aus, dass die Erdölreserven noch 35 Jahre reichen würden. Aktuelle Berechnungen, unter Berücksichtigung neuer Fördertechnologien, sehen einen Zeitraum von bis zu 200 Jahre für Erdöl, mehr als 200 Jahre für Erdgas und vielleicht mehr als 1.000 Jahre für Kohle vor.

Einige Länder wollen auch Methanhydrate zukünftig erschließen. Dieses brennbare Eis könnte eine fast unbegrenzte Energiequelle darstellen. Aber: In den nur 200 Jahren seit der industriellen Revolution hat sich das Weltklima durch die Verbrennung von fossilen Energieformen stark verändert. Und Kernenergie? Konventionelle Kernenergie in Form von Kernspaltung ist eine der gefährlichsten Energieformen.

Was bleibt, sind erneuerbare Energieformen wie Wasserkraft, Wind, Photovoltaik etc. Die große Herausforderung ist, dass sie nicht immer vorhanden sind, wenn wir gerne Energie verbrauchen würden. Somit rückt die Speicherung und Steuerung von Verbrauch und Erzeugung in den Fokus. Die Energie wird uns in Zukunft nicht ausgehen, aber es wird sich zukünftig um ein komplexes Thema handeln und verschiedenste Forschungsbereiche und Industrien involvieren.