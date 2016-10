Gute Aussichten fürs Mostviertel .

Zum traditionellen Mostviertel-Fest lud Mostviertel Tourismus am 10. Oktober. Rund 300 Gäste genossen von der Dachterrasse der Hypobank in St. Pölten nicht nur die Aussicht auf die Stadt, die nunmehr seit 30 Jahren Landeshauptstadt ist. Einen Blick auf ein erfolgreiches Jahr und in die touristische Zukunft des Mostviertels warfen mehrere Referenten.