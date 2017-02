Branddienstuniform, ein Helm, Feuerwehrstiefel, Feuerwehrbeil und Atemschutzgerät. Mit dieser 23,7 Kilogramm schweren Ausrüstung lief der Wiener Neustädter Andreas Michalitz 101 Kilometer und konnte so den bisher bestehenden Weltrekord einstellen.

Zum Laufen kam der 48-Jährige eher durch Zufall. „Ich wollte eigentlich Gewicht verlieren“, so Michalitz. Er hat dann ein Buch vom Extremläufer Christian Schiester gelesen. „Das hat mich animiert, dass ich mit Ex-tremsport anfange“, sagt er. Sein erster Ultralauf war damals der „Mozart100“ in Salzburg. „Das ist eine herrliche Veranstaltung“, so Michalitz. Viele weitere sollten folgen.

Michalitz ist in Wiener Neustadt aufgewachsen. Nach der Tischlerlehre war er zwei Jahre beim Bundesheer. „Danach habe ich wieder als Tischler gearbeitet und habe dann hauptberuflich bei der Feuerwehr begonnen“, so Michalitz, der schon seit er zwölf Jahre alt ist, Mitglied des Vereins ist.

Wenn der Feuerwehrmann läuft, dann hat Michalitz in seinem Sohn Alexander einen guten Betreuer. So auch bei seinem Lauf in Katzelsdorf, wo er den Weltrekord von einem Kameraden aus Deutschland von 22 Stunden 55 Minuten und 6 Sekunden erfolgreich unterbieten konnte. „Im Internet hat unser Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit diesen Rekord entdeckt und mich darauf angeredet. Bei solchen Sachen bin ich ja immer live dabei“, sagt Michalitz lachend.

Dass er die 101 Kilometer in nur 15 Stunden und zehn Minuten zurücklegen konnte, führt Michalitz einerseits auf die Stimmung zurück, andererseits auch darauf, dass er von Anfang an riskiert hat. Und auch sonst war er fit: „Es gibt schon schwere Momente, aber da motiviert man sich eben mit schönen Gedanken.“ Ohne seine Kollegen wäre das unmöglich gewesen, sagt Michalitz. „Es waren den ganzen Tag circa 40 Kameraden mit dem Drumherum beschäftigt.“

Der nächste große Lauf wird der Bewerb in Gols sein. Auch ein Weltrekord ist wieder geplant. Genaueres ist noch geheim. Es bleibt also spannend in der Welt der Ultraläufer!