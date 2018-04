Drei Blockflöten spielt er gleichzeitig. Aber auch die Cister, den Dudelsack oder das Gamshorn. In mittelalterlicher Gewandung tritt der Spielmann Arnulf Zeilner, der sich unter dem Namen „Schandmaul“ präsentiert, auf. Der Name deshalb, weil „ich manche Gedichte im Repertoire habe, die etwas schändliche Texte haben“.

Zeilner, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Herrnleis im Bezirk Mistelbach lebt, spricht von seinem Job wie von einer Liebe, weniger wie von einem Brotberuf. Auch auf Youtube und dem Live-Streaming-Videoportal Twitch ist er aktiv, wo er Tausende Follower bespaßt.

Freie Zeiteinstellung liebt der Entertainer

Grundgedanke hinter dem Youtubekanal sei es, Neueinsteigern Informationen zu bieten und die Mittelalterszene zu stärken. „Und natürlich viel Freude zu bringen mit Musik und Blödsinn“, sagt der 49-Jährige. Denn historische Informationen weiterzuverbreiten sei mit Blödsinn oft einfacher. So referiert er in den Videos über Gerichte, Bräuche oder seine Instrumente. Ein Clip, in dem Zeilner Blockflöten spielt, wurde auf Reddit sogar mehrere Hunderttausend Mal angeklickt.

Aufgewachsen in Bayern, ist Zeilner eher zufällig in die Mittelalterszene gerutscht und hat sich alle Instrumente, die er spielt, selbst beigebracht. Ursprünglich habe er im Bereich Schaukampf begonnen. Durch die Liebe ist Zeilner nach Niederösterreich gekommen. Seine Frau hat er natürlich auf einem Mittelalterfest kennengelernt. An der Selbstständigkeit liebt der Entertainer die freie Zeiteinteilung, „weil man sich zwischenzeitlich auch für die Familie Zeit nehmen kann“.

Neben der Familie nimmt sich Zeilner auch Zeit für Veranstaltungen in Herrnleis. Für den Martinsumzug stellt er seine Pferde zur Verfügung und auch beim Feuerwehrheurigen bietet er Reitmöglichkeiten an.

Das größte Event ist für Zeilner aber das Mittelalterfest Eggenburg, „weil da spiele ich schon seit 22 Jahren.“ Dennoch träumt der Spielmann von Festen auch im Ausland. So würde er unglaublich gerne einmal auf dem Mittelalterfest „Pennsic War“ in den USA dabei sein ... „einfach einmal ein bisschen über den Tellerrand gucken“.

Welcher Niederösterreicher der Woche hat euch besonders beeindruckt?