Schnee, Eis und Kälte. Während manch einer in Niederösterreich über tiefe Temperaturen jammert, bedeuten sie Arbeit für Gerhard Vock. Denn er ist in der Straßenmeisterei Wolkersdorf tätig. Doch nicht nur beruflich steuert der Weinviertler den Schneepflug, auch im Wettbewerb. Nun wurde er in Polen Schneepflug-Weltmeister.

„Man ist da schon sehr nervös“, sagt der 42-Jährige. Nach dem Trainingslauf sei er schon erleichterter gewesen, „aber das heißt noch lange nicht, dass man schon irgendwas gewonnen hat“. Nachdem im Qualifying zehn von den 22 Teilnehmern ausgeschieden waren, konnte Vock das Finale für sich entscheiden. Gegen acht Nationen setzte sich der Niederösterreicher im Parcours durch, wo verschiedene Teilbewerbe zu meistern waren, etwa rückwärtsfahren.

"Das war einzigartig"

Gerhard Vock lebt in Hohenruppersdorf. Nach der Ausbildung zum KFZ-Mechaniker und Elektriker arbeitete er lange für Mercedes. Seit 2000 ist er in der Straßenmeisterei Wolkersdorf, Bezirk Mistelbach, angestellt. Zum Schneepflug-Bewerb ist er durch seinen Chef gekommen, der gefragt hat, ob jemand mitmachen möchte.

Vock verbrachte fast eine Woche in Polen und konnte Danzig ein wenig besichtigen: „Es ist eine sehr schöne Stadt, sehr im Aufbau. Da tut sich einiges.“

Vor Ort war ein großer Fanbus. Auch Vocks Frau und sein Vater waren zum Anfeuern gekommen. „Das war einzigartig“, freut der Pflüger sich noch heute. Zahlreiche Arbeitskollegen, selbst von anderen Meistereien, unterstützten Vock. „Da steht man schon da und denkt sich, wenn du jetzt auch etwas reißt ... aber, dass die Rechnung dann so aufgegangen ist“, kann er den Sieg immer noch nicht recht glauben.

Was der weltbeste Schneepflüger nun vorhat, kann er noch nicht sicher sagen: „Eigentlich haben wir das Meiste erreicht, was wir erreichen haben können. Das macht mich schon stolz, vor allem für die Straßenmeisterei. Das zeigt, was das für einen Wert hat, was wir da machen im Winterdienst.“

Für weitere Herausforderungen klingt das zwar noch nicht so motiviert, doch in vier Jahren soll die Schneepflug-WM in Kanada stattfinden. „Was ich so gehört habe, muss ich dort den WM-Titel verteidigen“, sagt Vock mit Kampfgeist in der Stimme.

