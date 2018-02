Über das Ergebnis des Votings freue er sich sehr: „Wow! Ich fühle mich geehrte! Vielen Dank an alle, die für mich gevotet haben!“ Vor allem ist Beham in der Szene für Grafikdesign bekannt, die sich auf Plakaten, Covers und Merchandising von Bands wie The Offspring, SUM 41 und NOFX finden. Im Moment plant er eine Ausstellung mit seinen Werken.

Den zweiten Platz schaffte Tobias Janisch aus Pyhra. Er war für „Ärzte ohne Grenzen“ in Belgrad und Lesbos, um zu helfen. Dahinter auf Platz drei ist Willi Heinzl aus Melk. Seit weit mehr als vier Jahrzehnten spielt er im Dezember den Nikolaus.