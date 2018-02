In der Orangerie Schönbrunn präsentierten zwanzig Jungdesignerinnen und -designer ihre Brautmode. Darunter auch das von Helena Winter gefertigte Hochzeitskleid in Rosé mit handgemachten Blüten verziert. Dafür erhielt die 21-jährige Böheimkirchnerin den „Austrian Wedding Fashion Award“.

Winter hat gehofft, in die zweite Runde zu kommen, jedoch nicht mit dem Sieg gerechnet. „Das war schon sehr cool. Ich freue mich irrsinnig!“ Der erste Preis ist mit einem sechsmonatigen Praktikum im Modehaus Cerruti in London dotiert. „Ich habe schon mit dem Chef gesprochen, er hätte mich gerne früher, weil gerade so viel bei ihnen passiert“, ist Winter gespannt. Im Juli soll das Praktikum starten.

Winter ist in Böheimkirchen aufgewachsen und hat dort die Volks- und Hauptschule besucht. Nachdem sie die Modeschule in Krems abgeschlossen hat, besuchte Winter die einjährige Meisterschule in Wien mit Schwerpunkt „Bühnenkostüme“.

Der Bezug zum Theater ist nicht nur modischer Natur. Winters Familie spielt Theater und sie selbst ebenso. Im ersten Semester schneiderte sich die 21-Jährige selbst ein Bühnenkostüm, im 2. mehrere Jacken. Danach absolvierte sie im Sommer 2017 ihre Meisterprüfung.

Winter sucht Inspiration in Mode-Zeitschriften. Das Wichtigste ist aber der richtige Sound: „Ohne Musik geht gar nichts. Das ist meine Quelle. Ich bin ein Jazz-Fan, das habe ich von der Mama.“

Spricht die Mostviertlerin von ihrer Berufung als Modemacherin, hört man pure Begeisterung: „Das Selbermachen ist das Besondere. Man zeichnet etwas, hat eine genaue Vorstellung und dann kann man das quasi erschaffen. Das wird dann Realität, was man sich vorstellt.“

Und vorstellen kann sich Winter vieles. Auch für die Zeit nach dem Praktikum steht schon der Plan: „Ich würde mich ganz gerne selbstständig machen. Ich schau mal, was passiert, aber das wäre das große Ziel.“

