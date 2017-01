Wenn andere Läufer die Herausforderung suchen, bezwingen sie 42,195 Kilometer, also den Marathon. Der Perchtoldsdorfer Josef Kladensky nimmt mit seinen 68 Jahren hingegen an Ul-trabewerben teil. Das können Strecken sein, für die man mehrere Tage benötigt oder die weit über 50 Kilometer haben. Kladensky ist in seinem Leben über 200 Mal mehr als 42 Kilometer an einem Tag gelaufen.

Nach der Matura studierte er Vermessungstechnik in Wien. Nebenbei half der Läufer seiner Schwester, die das Wirtshaus der Eltern übernommen hatte. Nach seinem Abschluss bekam er einen Job bei „Wiener Netze“. „So richtig mit dem Laufen habe ich erst im Alter von 33 Jahren begonnen“, so Kladensky. Obwohl „Laufen schon immer eine Leidenschaft war“.

Noch nie sei er einem bestimmten Trainingsprogramm gefolgt. „Es muss schon gemütlich auch sein“, so der Mödlinger. Auch bei der Ernährung achtet er auf nichts Bestimmtes, aber: „Vegetarier bin ich. Das ist mir wichtig, weil ich Tiere liebe“, sagt der Katzenbesitzer.

Seinen Lieblingslauf kann er nicht bestimmen. Der Spartathlon sei aber sicher einer der spektakulärsten gewesen. „Den läuft man von Athen nach Sparta. 246 Kilometer muss man in 36 Stunden schaffen“, erklärt Kladensky.

Jeden Bewerb, an dem er teilgenommen hat aufzuzählen, würde Bücher füllen. Das dachte er sich selbst wohl auch, denn im Moment schreibt er an einem Buch über Ultrabewerbe. Die Motivation ist im sportlichen Leben Kladenskys besonders wichtig. „Ich habe Gott sei Dank diesen ‚Ich kann nicht mehr‘-Schalter weit vergraben. Aufgeben geht nicht, und wenn es auf allen vieren weitergeht“, so Kladensky.

Er selbst ist zwar kinderlos, geht aber wöchentlich mit einer Partie von blinden Kindern sowie mit zwei Erwachsenen in Wien laufen. „Mit Andrea, einer der beiden, bin ich auch schon einen Marathon gelaufen“, erzählt der Pensionist mit Freude.

Seine Frau Christine hat er bisher nicht für den Sport begeistern können. „Das ist vielleicht nicht so schlecht. Andere zerstreiten sich ja sogar, wenn dann der andere schneller ist“, so Kladensky lachend.

Auch heuer sind Bewerbe geplant: „Ich will wieder einen 24-Stundenlauf machen.“ Im Alter sieht er kein Problem: „Das ist nicht alles der Körper, man rennt auch mit dem Kopf und kennt sich besser.“