„Angefangen hat alles mit den Schweinedamen Brigitte, Jasy und Jeannie. Nach dem Tod meines Vaters wollte ich sie nicht schlachten und wurde daher zuerst vegetarisch und dann vegan“ sagt Karl Schillinger, der das Gasthaus Schillinger in elfter Generation führt. Seit 2006 sind alle Speisen vegan, also fleischlos. Auf der Speisekarte finden sich dennoch Gerichte wie Cordon Bleu, Paprikahenderl oder Zwiebelrostbraten. Sie sind jedoch aus Fleischersatzprodukten gemacht. „Für unsere Gerichte kommen Veganer aus ganz Europa zu uns, aber vor allem neugierige Fleischesser.“

Karl Schillinger war in jungen Jahren in der Finanzbranche tätig, spekulierte an der Börse in Wien, aber auch in den USA. „Ich war immer schon gut mit Zahlen, das ist auch in meinem heutigen Beruf als Unternehmer von Vorteil. Buchhalter können mir nichts vormachen!“

Nach dem Tod seiner Eltern verschlug es ihn wieder nach Großmugl im Bezirk Korneuburg, um gemeinsam mit seiner Frau Irene, die er bei einer Tierschutz-Demonstration kennenlernte, das Gasthaus zu führen. Der Erfolg des veganen Konzeptes stimmte, daher eröffnete Schillinger 2015 die Filiale Fast-Food-Kette Swing Kitchen. Mittlerweile sind es drei Filialen in Wien, im Laufe des Jahres wird die vierte Wiener Filiale und eine weitere in Graz folgen. Verkaufsschlager sind neben den Burgern die veganen Chicken-Nuggets.

„Mir liegt nicht nur das Wohl von Tieren am Herzen, sondern auch das unserer Umwelt“, erzählt Schillinger. Daher ist in seiner Fast-Food-Kette alles plastikfrei, vom Becher bis zum Besteck. Ziele für die Zukunft sind ein zweites Buch – das erste ist ein veganes Kochbuch – und noch mehr Swing Kitchen-Filialen. „Vielleicht sogar in Malibu, gemeinsam mit Pamela Anderson. Sie ist nicht nur eine Freundin der Familie, sondern auch Fan von unseren veganen Burgern.“