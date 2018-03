Ein Alkoholgehalt von unter 30 Prozent, 100 Prozent „BIO“ und trocken: So sollte der Traum-Gin von Klaus Leopold sein. Also beschrieb er diese Eigenschaften dem Mostviertler Edelbrenner Josef Farthofer und schlug ihm vor, den Tropfen gemeinsam zu entwickeln.

Eine Besonderheit fällt sofort auf, wenn man die Spirituose sieht (siehe Bild), denn der sogenannte „Sloe Gin“ oder auch „Schlehenfeuer“ ist nicht farblos, sondern dunkel. Dafür werden die Früchte des Schlehdorns verwendet, eine Art Steinobst. „Wir setzen die Bio-Schlehen ein halbes Jahr lang im Gin an“, erklärt der Weistracher, Bezirk Amstetten, den Vorgang. Daher darf der Gin gesetzlich auch offiziell als „Sloe Gin“ bezeichnet werden.

"Wenn ich wegfliege, dann habe ich ein super Team da"

Nach drei Jahren in der HLS Krems hat Leopold die Tourismusschule in Bad Ischl abgeschlossen. Währenddessen sammelte der 26-Jährige berufliche Erfahrungen in Salzburg, Tirol und in vielen Bars Österreichs. „Irgendwann hat ein Freund angerufen, ob ich nach Singapur kommen möchte ... als Barmanager“, so Leopold. Dort habe er einige Jahre gearbeitet, bis er sich selbstständig gemacht hat.

Seit vier Jahren leitet er nun ein österreichisches Tapas-Restaurant, wo er selbst Spezialitäten kocht: „Wenn ich wegfliege, dann habe ich ein super Team da!“ Außerdem führt er eine Vinothek, um österreichische Weine sowie Spirituosen nach Singapur zu importieren. Etwa 30 Lokale, aber auch Privatkunden werden beliefert. So begann auch die Zusammenarbeit mit Farthofer, der für die Produktion von biologischen Spirituosen bekannt ist.

„Mir ist Qualität extrem wichtig, Bioprodukte und eine ehrliche Erzeugung. Das ist auch der Trend, selbst in Asien“, so Leopold. Dadurch war die gemeinsame Gin-Entwicklung mit Farthofer ein logischer Schritt und zeigte sich bereits erfolgreich. Letztes Jahr bewertete die Fallstaff-Jury den Gin mit 93 Falstaff-Punkten.

Viel Raum für Auszeit bleibt da kaum. Doch bevor es nun nach Düsseldorf zur Weinmesse geht, waren ein paar Tage Urlaub in der Heimat möglich. Auf den Messen wolle er nun Importeure finden: „Uns geht es nicht darum, auf der ganzen Welt, in jeder Bar zu stehen. Uns geht es darum, auf der ganzen Welt in jeder guten Bar zu stehen.“

