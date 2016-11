Für viele beim Denken an die Schulzeit ein Grauen: Seilspringen. Dass das mehr sein kann als nur Hüpfen über eine Seilschnur, beweist die Gänserndorferin Laura Göttfert. Sie betreibt das sogenannte Rope-Skipping nämlich als Wettkampfsportart. Seit April ist sie sogar Österreichische Meisterin.

„Es gibt keine Grenzen. Man kann immer wieder neue Kombis zusammenstellen, das ist schon ziemlich vielseitig“, so die 22-Jährige. Denn neben einem Speedbewerb, bei dem die Anzahl der Anschläge des rechten Fußes gewertet werden, gibt es auch den Freestylebewerb. Da werden von einer Jury auch Kreativität und die Choreografie beurteilt, und ob die Springerin sie im Einklang mit der Musik beherrscht. Vier Mal die Woche wird trainiert.

Göttfert hat im Gymnasium Gänserndorf maturiert. Derzeit studiert sie im sechsten Semester Wirtschaftsrecht. Seit 2010 tritt sie auch international bei Wettkämpfen an. In England, Ungarn, Belgien oder Hongkong war Göttfert schon unterwegs. Ganz ohne Lampenfieber geht das aber nicht: „Ich bin immer nervös. Ich versuche, mich dann mit Musik zu beruhigen.“ Schon in der Volksschule hat sie ihre Leidenschaft entdeckt. Die Idee, einmal an einer EM oder WM teilzunehmen, war damals ein Motivationsschub. Trainiert wird sie von ihrer Mutter.

Dafür, dass künftig noch mehr Nachwuchs den Sport im Verein „Gymnastics Gänserndorf“ ausübt, sorgt Laura Göttfert mit ihrer Schwester Hannah. Die beiden trainieren im Moment neun Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren. Die nächsten Meisterschaften finden im Frühling statt. Aus Australien kommen die besten Rope-Skipper. Ein Wettbewerb dort „wäre schon sehr cool“.