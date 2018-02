„Damit verdienst du kein Geld“, „Das ist nur Träumerei“, „Das kannst du vergessen“. Diese Sätze musste sich Marcel Wegscheider oft anhören, wenn er von seinem Traumberuf erzählte. Um Schauspieler zu werden, hat er viel getan. Erste Rollen konnte der 21-Jährige schon ergattern. Im Film „L’Animale“ zum Beispiel, der nun im Zuge der Berlinale Premiere hat.

„Das freut mich ungemein, auch für die Produktion. Ich bin so überzeugt von dem Film und der Message“, sagt Wegscheider. Und die zeigt sich im Film in der Frage: „Was zählt mehr: Sein oder Schein?“ Wegscheider befindet diese Frage auch im echten Leben für wichtig: „Ich muss mich entscheiden, will ich so sein, wie die Leute es wollen, oder so, wie ich sein will.“

Das Schönste? "In Rollen zu schlüpfen"

Wegscheider wurde in Wien geboren, wuchs aber in Wöllersdorf-Steinabrückl, Bezirk Wiener Neustadt-Land, auf. Er besuchte die Privathauptschule Sankta Christiana in Wiener Neustadt. In drei Jahren an der Tourismusschule am Semmering wurde er zum diplomierten Hotel und Restaurant Fachmann ausgebildet. Nun holt er seine Matura in Wien nach, arbeitet Teilzeit in einem Hotel, schreibt Blogeinträge, etwa über die Berliner Fashion Week, und geht zu Castings. Neben „L’Animale“ spielte er auch in Werbespots sowie der historischen Dokumentation „Maria Theresia“.

Darüber, was das Schönste an der Schauspielerei ist, muss Wegscheider nicht lange nachdenken: „In Rollen zu schlüpfen! Als Schauspieler hast du die Möglichkeit, wenn du wen verkörperst, dich in eine andere Person hineinzuversetzen. Wie sich die Person fühlen könnte … das finde ich faszinierend.“

Nächstes Ziel ist, im Frühling die Matura zu schaffen. Danach will sich Wegscheider aufs Schauspielen und Bloggen konzentrieren. „Ich lebe jetzt schon meinen Traum. Das wichtigste Ziel ist daher, weiter Spaß daran zu haben!“

