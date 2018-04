„Es ist eher ein Imkersterben, weniger ein Bienensterben“, erklärt Martin Poreda das Pro-blem, auf das er und sein Bruder Mark aufmerksam gemacht wurden. So entstand die Idee zu „Hektar Nektar“, eine Plattform, die Imker und Bienenzüchter zusammenbringt, um die Bienenpopulation zu steigern ... Eine weltweit einzigartige digitale Vernetzungsplattform.

„Wir wollen nicht irgendwas machen, wir wollen etwas machen, das gesellschaftlichen Mehrwert bietet“, so Martin Poreda (rechts im Bild). „Ich bin ein Mensch, der quasi selbst in der Hand haben möchte, wie viel er schafft und keine Limitationen braucht“, so Mark Poreda über die Motivation zur Selbstständigkeit. Um Bienen auch verschicken zu können, konstruierten die beiden eine spezielle Verpackung. Transportboxen, mit denen ganze Bienenvölker verschickt werden können. Martin Poreda ist studierter Betriebswirt und wohnt in Klosterneuburg, Mark Poreda studierte Multimedia Design und lebt in Perchtoldsdorf.

"Es ist ein Auf-und-Ab"

Die Selbstständigkeit sei viel harte Arbeit, sagt Martin Poreda: „Es ist ein Auf-und-Ab. Das Gute ist, dass ich meinen Bruder habe.“ Man hole sich gegenseitig aus den Tiefen heraus: „Was wir lieben, ist die Unabhängigkeit.“ Daher haben die Familienväter nach ihrem Studium die Firma „Kununu“ gegründet, eine Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen. Nach dem Verkauf sind die Brüder noch als Berater tätig.

Abschalten von der Arbeit können die Gründer beim Sport. Mark Poreda habe als Surfer das viele Plastik im Meer das Herz gebrochen. Für die Zukunft könne er sich vorstellen, irgendwann an Plastikalternativen zu arbeiten. Auf Ziele angesprochen, sagt Martin Poreda, dass man eine To-Do-Liste für „Hektar Nektar“ habe: „Ich würde gerne irgendwann einen Ausschlag in den Statistiken sehen. Dass also die Anzahl der Imker steigt, weil sie Bienenpartner gefunden oder einen guten Tipp bekommen haben. Dann haben wir unser Ziel erreicht.“

