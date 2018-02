Auf mehr als 1.111 Metern versuchte sich Nina Martin an einem Spaß-Weltrekord. Sie bespielte die Mariahilferstraße mit Pantomime. „Es wird überall verstanden“, ist die Waldviertlerin von ihrer darstellenden Kunst begeistert.

Ein Freund der Schauspielerin hatte letzten Sommer ein Clown-Seminar bei ihr besucht und sie auf die Idee gebracht. Der meinte, sie rede dauernd davon, dass Pantomime vermehrt in Vergessenheit geraten würde. Er riet ihr: „Zeig, was Pantomime ist.“ Die Reaktionen der Passanten waren durchwegs positiv: „Das war sehr schön!“

Die 37-Jährige spielte schon mit fünf Jahren im Theater. Sie ist in Heidenreichstein, Bezirk Gmünd, aufgewachsen. Ihr Vater ist gebürtiger Tscheche. Daher wollte die Waldviertlerin nach der Schule in Prag studieren, um die Sprache besser zu lernen und Zeit mit ihren Großeltern verbringen zu können. 2011 hat sie dort das Studium „Nonverbales und komödiantisches Theater“ mit dem Doktor abgeschlossen.

Von der Magie der Pantomime begeistert

Martin sammelte ihre ersten Auslandserfahrungen in Frankreich und der Schweiz. Nach dem Studium zog es sie über den Atlantik, wo sie ihren Ehemann kennenlernte und Pantomime lehrte. Seit Sommer lebt das Ehepaar in Wien und hat die Schauspielschule „Martin Music & Mime“ gegründet. „Wir konzen-trieren uns auf die klassischen Künste wie Pantomime oder Stepptanz“, so Martin.

„Es ist die einzige Theaterdisziplin, die international ist, denn ich spreche nicht. Wenn man dann ein Repertoire anhäuft, kann man reisen“, schwärmt Martin. So durfte sie in Japan und in den USA auftreten.

Martin ist von der Magie der Pantomime begeistert. „Ich kann auf großer Bühne, im Wohnzimmer und auf der Straße spielen. Es ist diese Disziplin, die man als Performer haben muss, jede Bewegung muss verstanden werden.“ Künftig möchte Martin Leute ins Theater bringen: „Meine Soloshow würde ich auch gerne in Österreich vorstellen. Ich will zeigen, was Pantomime kann!“

