Das Ars Electronica Festival stellt technologische Kunst aus. Auch die St. Pöltnerin Helene Steiner konnte mit ihrem Team diesmal in Linz Projekte präsentieren. „Das hat mich extrem gefreut, denn ich konnte den Leuten zuhause zeigen, was ich mache“, sagt die 29-Jährige.

Beim Projekt „Florence“ ist ein Gewächs mit einem Computer verbunden. Die Pflanze regiert mit Signalen auf verschiedene Lichtspektren. Eine Software übersetzt menschliche Sprache in die von Pflanzen und umgekehrt. So könne, erklärt Steiner, zum Beispiel einmal nachhaltigere Landwirtschaft betrieben werden, wenn Pflanzen sozusagen kommunzieren könnten, was sie brauchen.

Bakterien, die Kleidung verformen

Das zweite Projekt, das gezeigt wurde, heißt „bioLogic“. Steiner erforschte dabei eine spezielle Bakterienart. Diese zieht sich je nach Luftfeuchtigkeit zusammen oder dehnt sich aus. Diese Anpassungsfähigkeit machten sich Forscher für eine Textilie zunutze. Der Anzug wird so zu einer Art zweiten Haut. Fasziniert ist Steiner von ihrer Arbeit sehr: „Ich hätte niemals gedacht, dass irgendwelche Bakterien meine Kleidung verformen können. Das ist nicht Science-Fiction, sondern etwas, das echt umgesetzt wird. Das wird mich immer faszinieren!“

Bis Steiner zu ihrer Bestimmung in der Forschung fand, dauerte es seine Zeit. Nach der Lehre zur Bürokauffrau und der NDU in St. Pölten absolvierte sie ein Studium in Weimar. 2013 zog sie nach London, wo sie am Royal College of Art studierte. Im Moment ist sie Forscherin beim Microsoft Research Studio 99. Beruflich sieht sie sich auch in Zukunft in der Forschung, vielleicht sogar mit eigenem Research Labor. „Außerdem finde ich das Lehren sehr schön. Ich will immer mit Universitäten zusammenarbeiten und mich mit Studierenden austauschen.“