Kühe werden gemolken, die Milch wird in die nächste Molkerei gebracht und dann in den Schulen verteilt. In diesem System war der Lilienfelderin Adele Fuchssteiner ein Schritt zu viel.

„Es wurde damals das Ökodorf Eschenau ins Leben gerufen, und wir haben uns gefragt: Was können wir als Privatpersonen tun, um einen Beitrag zu leisten?“, so die Bio-Bäuerin. Das Ökodorf sollte dafür sorgen, dass Eschenau als Lebens- und Wirtschaftsraum erhalten bleibt.

So hat Fuchssteiner sich mit ihrer Familie überlegt, die Milch vom Bauernhof direkt in die Schule zu bringen. Inzwischen beliefern die Fuchssteiners seit 25 Jahren die VS Eschenau sowie die beiden Kindergärten. Dabei hilft die ganze Familie mit. Der Biokakao wird von der Firma Zach bezogen. Die Gläser, in die die Milch befüllt werden, werden wiederverwendet.

„Es wurde uns abgeraten"

Dass die Idee umgesetzt werden kann, war allerdings einige Zeit nicht klar. „Es wurde uns abgeraten, weil es schwierig sei, als normaler landwirtschaftlicher Betrieb all die Hygienebestimmungen zu erfüllen“, so die Landwirtin. Außerdem hatte bis dahin noch kein ähnlicher Betrieb Erfahrungen damit. „Es war ja immer eine Molkerei dazwischen.“

Dann wurde die Milchkammer adaptiert, die Lebensmittelinspektion informiert und „dann sind wir es angegangen“, sagt die zielstrebige 57-Jährige. Auch von der Gemeinde gab es immer Unterstützung.

Adele Fuchssteiner ist auf einem Milchbauernhof in Rabenstein an der Pielach aufgewachsen. Nach der Landwirtschaftsschule hat sie die Facharbeiterprüfung gemacht. 1982 heiratete sie ihren Mann Franz Fuchssteiner. Auch bei ihm am Hof arbeitete sie weiterhin in einer Milchwirtschaft, mit derzeit 20 Tieren.

„Kühe habe ich immer geliebt, es waren immer meine Lieblingstiere“, sagt Fuchssteiner lachend. Ihr Wunsch ist, dass ihr Sohn einmal mit der Schulmilchlieferung weitermacht. „Oft treffe ich inzwischen Erwachsene, die mir erzählen, wie gut der Kakao immer war“, so Fuchssteiner. „Es ist zwar viel Arbeit, aber es ist schön und erfüllend, wenn man sieht, wie ihnen die Milch schmeckt.“