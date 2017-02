„Ich hab ur viel Werbung gemacht“, so Hanzl. Vor allem auf Facebook und via WhatsApp habe sie den Artikel „ganz viel geteilt“, erzählt die Künstlerin. „Es freut mich natürlich sehr und es ist eine große Ehre. Ich habe dafür echt den ganzen Fanclub aufgerührt“, sagt Hanzl lachend. Die 34-Jährige ist seit Jahren Keramikerin und hat vor kurzem die Figur „EVE+EVE“ in Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Augarten hergestellt.

Auf Platz zwei schaffte es der Mödlinger Hans Giebl, Obmann des Vereines „Direkthilfe: Roma“, mit 354 Stimmen. Unter dem Motto „Gib der Armut das Gurkerl“ leistet er Hilfe zur Selbsthilfe, denn mehrere Roma-Familien bauen in der Slowakei Essiggurkerl an. Diese werden inzwischen auch an Kunden in Deutschland gebracht.

Etwas abgeschlagen ist Florian Stockinger auf dem dritten Platz. Der Korneuburger ist Österreichs jüngster Messerschmied. Knapp dahinter folgt der Mödlinger Peter Platzer. Er ist Chef von „Spire“, der einzigen Privatfirma weltweit, die Wetterdaten erzeugt – und zwar mit Satelliten.