Doris Holler-Bruckner ist NÖ des Monats .

Doris Holler-Bruckner aus Orth an der Donau ist Niederösterreicherin des Monats November und bekam 66,27 Prozent der Stimmen. Für den großen Erfolg war laut Holler-Bruckner unter anderen ein Kollege federführend. „Das war der Start für andere Freunde, die Info weiter zu geben, vor allem in den E-Mobilitätsgruppen, auf Social-media Kanälen wie Facebook und so weiter“, erklärt die Niederösterreicherin. Sogar bei einem Kamingespräch zum Thema E-Mobilität habe der Moderator zum Voten aufgerufen, berichtet Holler-Bruckner weiter, die im letzten Jahr mit einem Tesla von Wien nach Marrakesch gefahren ist, um Bewusstsein für Elektro-Mobilität zu schaffen. „Ich darf mich hiermit bei Freunden und Freudinnen und vor allem bei den vielen engagierten E-Autofahrern und Mitgliedern des Bundesverbands nachhaltige Mobilität bedanken! Gemeinsam ist vieles möglich!“

Jonathan Bayerl darf sich bei rund 32 Prozent der Stimmen über den zweiten Platz freuen. Der 27-Jährige ist aus Groß Gerungs und macht sein Doktoratsstudium in Israel am renommierten Weizmann Institut, wo er an Stammzellen forscht.

Ein wenig abgeschlagen am dritten Platz ist Alois Haselmayer. Der Wolfsbacher, Bezirk Amstetten, führt auch mit fast 91 Jahren nach wie vor eine Trafik im Ort und ist stets für seine Kundinnen und Kunden da.

Auf Platz vier liegt Alberto Nodale, der in Wieselburg, Bezirk Scheibbs, studiert hat. Nodale ist Mister Austria 2017 und hat in Niederösterreich ein Unternehmen gegründet.