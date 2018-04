Autos, die Fußball gegeneinander spielen. So schräg es klingt, aber so einfach kann man das Computerspiel „Rocket League“ erklären. Und das wird bei Weitem nicht nur in den Jugendzimmern dieser Welt gespielt, es gibt Turniere, wo Tausende Menschen Profis dabei zusehen, wie sie gegeneinander antreten.

Einer, der mittlerweile bei den Turnieren häufig vorne dabei ist, ist der Klosterneuburger Rafael Steinlesberger. Er ist mehrfacher Gewinner der europaweiten 3-gegen-3-Online-Turniere und ist mit dem Rang Champion 3 in der europaweiten Rangliste bei den Rocket League Spielern vorne dabei.

Seit er zwölf Jahre alt ist, spielt Steinlesberger gerne am Computer: „Irgendwann bin ich auf das Spiel ‚Rocket League’ gestoßen.“ Den für Steinlesberger bisher größten Erfolg im E-Sports-Bereich, also im elektronischen Sport, verbuchte er Ende März beim „Electronic Sports Festival“.

"Da müsste man auf allerhöchstem Weltklasse-Niveau spielen"

Das Spiel gibt es erst seit ein paar Jahren und wird zumeist 3-gegen-3 gespielt. Mit zwei Kollegen hat er im Team, das für den größten E-Sports-Verein Österreichs angetreten ist (Austrian Force e-Sports) den Sieg eingefahren. „Diese Erfahrung, auf großer Bühne aufzutreten vor Live- und Online-Publikum zu spielen!“, ist der 23-Jährige begeistert. Mehrere Tausend Menschen verfolgen so ein Turnier.

Preisgeld gibt es bei den Turnieren zwar, aber davon leben könne Steinlesberger nicht: „Da müsste man auf allerhöchstem Weltklasse-Niveau spielen.“

Steinlesbeger leistete nach der Matura in Klosterneuburg seinen Zivildienst ab. Um Lehrer zu werden, studiert er momentan Biologie und Psychologie.

Wenn gerade keine Prüfung ansteht, spielt und übt er zwei bis drei Stunden täglich. Denn primitiv sei das Spiel keineswegs: „Man braucht kommunikative Skills und eine Übersicht über das Spielgeschehen. Man kann unglaubliche Dinge machen, etwa Bälle in der Luft abfangen ... man spielt im dreidimensionalen Raum Fußball!“ Ein Traum, den Steinlesberger hegt, ist einmal an der Weltmeisterschaft teilzunehmen: „Einfach mal mit und gegen die Besten der Welt zu spielen oder sogar auf demselben Niveau wie die Weltspitze, das wäre schon ein Ziel.“

